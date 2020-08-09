В Орловской области инвалидам разрешат выходить за пределы интернатов Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжают реализовывать календарь снятия ограничений по коронавирусу. На новом этапе послабления коснутся постояльцев интернатов для инвалидов.

Напомним, несколько месяцев стационарные учреждения социального обслуживания работали в закрытом режиме, чтобы не допустить распространения в них заболевания. С 17 августа, по решению регионального оперштаба, инвалидам не старше 60 лет разрешат выходить за пределы интернатов.

Однако возможно это будет только при нескольких условиях: соблюдение масочного режима, социальной дистанции и последующее ограничение контактов с основным контингентом постояльцев интернатов. Кроме того, предполагается сопровождение инвалидов протестированным сотрудником, не задействованным в текущей 14-дневной смене.

- Контроль за исполнением решения возложен на региональный Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости, - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.