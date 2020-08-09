Орловщина получит почти сто миллионов рублей на развитие деревень

В программе благоустройства на 2021 год значатся четыре сельские территории Орловской области Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области профинансируют благоустройство четырех сельских территорий сразу в нескольких районах. Деньги на комплексное развитие деревень региону выделит Минсельхоз России.

В ведомстве подвели итоги конкурса на лучшие проекты благоустройства. От Орловской области были представлены девять, однако пока одобрены только четыре. Их уже включили в перечень отобранных и подлежащих финансированию. На них Минсельхоз выделит 98,2 млн рублей.

Мероприятия по благоустройству запланированы на 2021 год. Таким образом, комплексное развитие ждет деревни Аниканово и Толмачево Мценского района (предусмотрено 12,1 млн рублей) деревню Хардиково (55,7 млн рублей) и село Бакланово Орловского района (23,7 млн рублей), а также территории Городищенского и Луначарского сельских поселений Урицкого района (6,7 млн рублей).

- В 2020 году в регионе реализуются два проекта комплексного развития сельских территорий», на которые выделены средства в размере 30,4 млн рублей. Речь идет деревне Еропкино-Большак Свердловского района и Большеколчевского сельского поселения Кромского района, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.