В Орловской области перезахоронили останки 103 бойцов Красной Армии Фото: Архив "КП"

В пятницу, 7 августа, на военно-историческом комплексе «Вяжи» Новосильского района состоялась церемония перезахоронения останков 103 бойцов Красной Армии. Всех они погибли в боях Великой Отечественной войны на Орловской земле.

Останки воинов обнаружили во время «Вахты памяти – 2020» поисковики Орловской поисковой организации «ОТЕЧЕСТВО». Благодаря им удалось установить имена трех красноармейцев, один из них вскоре вернется на свою Малую Родину и будет похоронен на семейном погосте.

- В настоящее время на территории Новосильского района проходит летний этап «Вахты памяти», который начался 31 июля и продлится до 10 августа, - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.