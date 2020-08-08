Знакомый в открытую отобрал у орловчанки телефон и продал его Фото: Архив "КП"

В Северном районе Орла местная жительница осталась без мобильника после встречи со старым знакомым. Мужчина в открытую отобрал у нее телефон и скрылся. Орловчанке ничего другого не оставалось, как идти в полицию.

Здесь и выяснилось, что 58-летний похититель уже был ранее судим. Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и нашли преступника. К этому времени он уже успел продать телефон. Сумма нанесенного орловчанке ущерба составила более 4 тысяч рублей.

- В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В настоящее время он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.