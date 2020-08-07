Досрочное голосование на выборах в горсовет Орла начнется 2 сентября

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле досрочные выборы депутатов в горсовет начнутся 2 сентября 2020 года. Досрочное голосование продлится до 10 числа.

О подготовке к единому дню голосования (13 сентября 2020 года) рассказали в облизбиркоме. Свой выбор досрочно можно будет сделать со 2 по 10 сентября.

- Кроме того, 11 и 12 сентября будет организовано досрочное голосование в помещении для голосования, голосование на дому, а также по решению Муниципальной избирательной комиссии города Орла – голосование на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования, - сообщает пресс-служба избирательной комиссии Орловской области.