Владимир Поляков сложит полномочия детского омбудсмена Орловской области. В качестве нового уполномоченного по правам ребенка рассматривается кандидатура Константина Домогатский.

Новую кандидатуру рассмотрели депутаты областного совета на сегодняшнем заседании профильного комитета. Максимально допустимый срок исполнения обязанностей уполномоченного по правам ребенка у Владимира Полякова истекает 27 августа. Парламентарии рассмотрели смену: директора Орловского техникума агробизнеса и сервиса, депутата прошлого созыва Константина Домогатского.

- После обсуждения кандидатура Домогатского была согласована большинством голосов членов данного комитета, - пояснили "Комсомолке" в пресс-службе Орловского областного совета народных депутатов.

Одобрить кандидата должен облсовет на ближайшей сессии.