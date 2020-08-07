В Орловской области крестьянское хозяйство оштрафовали из-за зерна без декларации Фото: Архив "КП"

В Орловской области еще продолжается уборочная кампания, а специалисты Управлением Россельхознадзора уже ведут мониторинг реализации зерна. Еще оно сельхозпредприятие оказалось в числе «проштрафившихся».

Так, в результате внеплановой выездной проверки одно из крестьянских хозяйств Кромского района сотрудники ведомства обнаружили нарушения требований техрегламента «О безопасности зерна» при его реализации и декларировании.

Крестьянское хозяйство реализовало 465,6 тонн зерна без подтверждения соответствия безопасности. Более 4,7 тысяч тонн задекларировали, но без проведения исследований на пестициды.

- Зерно, выпускаемое в обращение и не прошедшее необходимые процедуры оценки соответствия в форме декларирования, может причинить вред жизни и здоровью человека и животных, окружающей среде. Для устранения выявленных нарушений хозяйству выдано предписание о прекращении действия трех деклараций. Соответствующая информация направлена в Федеральную службу по аккредитации, - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Крестьянское хозяйство оштрафовали на 25 тысяч рублей.