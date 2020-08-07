Ночью в Орле горела грузовая «Газель» Фото: Архив "КП"

В четверг, 6 августа, в Заводском районе Орла произошел пожар. Горела грузовая «Газель». Инцидент произошел на Комсомольской улице.

Информация о пожаре поступила в диспетчерскую службу в районе одиннадцати часов ночи. Вскоре на место происшествия выехали сотрудники 5-й пожарно-спасательной части.

- В результате пожара в автомобиле выгорел салон. Пострадавших нет. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.