В Орловской области вновь пообещали ужесточить масочный режим Фото: Архив "КП"

В четверг, 6 августа, тему соблюдения санитарно-противоэпидемических правил в Орловской области вновь обсуждали на заседании регионального оперативного штаба. Власти заявили об усилении контроля.

Так, советующим контролирующим организациям поручили активизировать мониторинг на рынках, ярмарках, торговых центрах, организациях общественного питания, гостиницах, банках и в общественном транспорте. Особое внимание уделят социальной дистанции и «масочному» режиму.

- Сегодня, несмотря на стабильную ситуацию в регионе, у нас ежедневно выявляется около 30 заболевших коронавирусом. Существует риск роста заболеваемости. Этого нельзя допустить, - пояснил глава региона Андрей Клычков.

Кроме того, губернатор добавил, что в отношении тех, кто не выполняет требования санитарно-эпидемиологической безопасности, будут приняты жесткие меры.