Почти на миллион рублей оштрафовали орловцев за самовольный захват земли

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Жители Орловской области за прошедшие полгода 2020-го больше 300 раз нарушили земельное законодательство. За самовольный захват земельных участков и другие нарушения орловцев оштрафовали более чем на 900 тысяч рублей.

Всего с января по август текущего года инспекторы Росреестра провели в регионе 252 проверки, которые выявили 334 нарушения требования земельного законодательства. Чаще всего (примерно 90%) случаев орловцы самовольно захватывают землю. При этом для физических лиц штраф составляет от пяти тысяч рублей, а для юридических - от ста тысяч рублей, как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Орловской области.

Список участков, попадающих в план проверок, есть на официальном сайте ведомства.