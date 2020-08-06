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С 10 августа в Орле на две недели отключат горячую воду

На время гидравлических испытаний без ресурса останутся жители Северного, Советского, Железнодорожного и частично Заводского района
Ольга СупоневаОльга СупоневаОльгаСупонева
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В Орле на две недели отключат горячую воду

В Орле на две недели отключат горячую воду

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле на две недели отключат горячую воду с 10 августа. "Квадра"приступает к плановым гидравлическим испытаниям теплосетей.

В Северном, Железнодорожном, Советском и частично Заводском районе города временно не будет горячей воды до 24 августа включительно. Отключение коснется абонентов, которые получают горячую воду от ТЭЦ.

На время испытаний энергетики настоятельно рекомендуют орловцам не подходить к траншеям, открытым тепловым камерам, не ставить машины возле люков.

Если же вы обнаружили утечку, то нужно сообщить в орловский филиал ПАО "Квадра" по телефону: 55-29-74.

Список адресов, попадающих в зону отключения здесь.

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