В Орле предприятие задолжало работникам 470 тысяч по зарплате

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в Орле следственный комитет возбудил уголовное дело о невыплате заработной платы за несколько месяцев сотрудникам ООО "Кремний". Отвечать перед законом будет генеральный директор организации.

Уголовное дело на главу предприятия возбуждено по материалам прокуратуры по статье "Невыплата заработной платы". По информации следствия, работникам не платили положенную заработную плату целых восемь месяцев: с мая по декабрь 2019 года. Общая задолженность перед сотрудниками достигла 470 тысяч рублей.

- В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на защиту и восстановление прав потерпевших. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщила "Комсомолке" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.