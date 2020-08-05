По мосту «Дружба» в Орле вновь пустят общественный транспорт
Уже в конце этой недели, 8 августа, общественный транспорт Орла возобновит движение по недавно отремонтированному мосту «Дружба». Речь идет сразу о двух маршрутах автобусов.
Как сообщает пресс-служба администрации Орла, маршрут №3 «Ливенская АЗС — Госуниверситет-УНПК» теперь вновь будет идти по улицам Ливенской, 1-й Курской, 5 Августа, Розы Люксембург, Комсомольской, 1-й Посадской, Брестской (обратно — Тургенева), Полесской, Лескова, Наугорскому шоссе.
Маршрут №25 «ул. Ливенская — школа №50» будет курсировать по улицам Ливенской, Молдавской, Ростовской, 1-й Курской, 5 Августа, Розы Люксембург, Комсомольской, 1-й Посадской, Брестской (обратно — Тургенева), Полесской, Октябрьской, Приборостроительной, Матвеева, Игнатова, Цветаева.
ИСТОЧНИК KP.RU
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