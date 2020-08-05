5 Авг. 2020 2020-08-05T15:56:53+03:00

По мосту «Дружба» в Орле вновь пустят общественный транспорт Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Ряд автобусов начнет работать по привычному маршруту уже в конце этой недели

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Уже в конце этой недели, 8 августа, общественный транспорт Орла возобновит движение по недавно отремонтированному мосту «Дружба». Речь идет сразу о двух маршрутах автобусов.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, маршрут №3 «Ливенская АЗС — Госуниверситет-УНПК» теперь вновь будет идти по улицам Ливенской, 1-й Курской, 5 Августа, Розы Люксембург, Комсомольской, 1-й Посадской, Брестской (обратно — Тургенева), Полесской, Лескова, Наугорскому шоссе.

Маршрут №25 «ул. Ливенская — школа №50» будет курсировать по улицам Ливенской, Молдавской, Ростовской, 1-й Курской, 5 Августа, Розы Люксембург, Комсомольской, 1-й Посадской, Брестской (обратно — Тургенева), Полесской, Октябрьской, Приборостроительной, Матвеева, Игнатова, Цветаева.

ИСТОЧНИК KP.RU