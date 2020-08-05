Орловец помог девушке собрать вещи, выпавшие из сумки, и прихватил с собой ее телефон
В Орловском районе полицейские нашли парня, оставившего знакомую без мобильного телефона. Сначала он по-джентельменски помог ей собрать вещи, рассыпавшиеся из сумки, а потом обокрал.
Как рассказала полицейским сама девушка, в тот день она с компанией знакомых, а когда решила уйти домой, поссорилась с одним из парней. Во время перепалки обронила сумку и тут на выручку пришел этот молодой человек. Исчезновение телефона девушка обнаружила уже у себя дома.
- В разговоре с сотрудниками полиции парень сознался в краже. Он пояснил, что незаметно забрал гаджет, когда помогал собирать вещи. Телефон он собирался оставить себе для дальнейшего использования. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU