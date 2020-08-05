5 Авг. 2020 2020-08-05T15:11:00+03:00

Орловец помог девушке собрать вещи, выпавшие из сумки, и прихватил с собой ее телефон Фото: Архив "КП"

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В Орловском районе полицейские нашли парня, оставившего знакомую без мобильного телефона. Сначала он по-джентельменски помог ей собрать вещи, рассыпавшиеся из сумки, а потом обокрал.

Как рассказала полицейским сама девушка, в тот день она с компанией знакомых, а когда решила уйти домой, поссорилась с одним из парней. Во время перепалки обронила сумку и тут на выручку пришел этот молодой человек. Исчезновение телефона девушка обнаружила уже у себя дома.

- В разговоре с сотрудниками полиции парень сознался в краже. Он пояснил, что незаметно забрал гаджет, когда помогал собирать вещи. Телефон он собирался оставить себе для дальнейшего использования. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU