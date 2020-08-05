В Орле зафиксированы случаи коронавируса в НКМЦ им. Круглой

5 Авг. 2020 2020-08-05T15:00:56+03:00

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В Орловской области случаи коронавируса зафиксированы в Научно-клиническом многопрофильный центре медицинской помощи матерям и детям (НКМЦ) имени им. Круглой. О ситуации рассказали в пресс-службе Правительства Орловской области со ссылкой на главврача НКМЦ Людмилу Крылову.

Отмечается, что в июле было зафиксировано несколько случаев заражения коронавирусом среди персонала инфекционного отделения для новорожденных. Эпидемиологическое расследование показало, что медики инфекционного отделения для новорожденных заразились вне больницы (семейный контакт). Всех сотрудников, пациентов и законных представителей протестировали, отделение закрыто на карантин. Есть случаи заболевания и среди медперсонала педиатрического отделения №2 и отделения анестезиологии-реанимации.

- Случаи выявления заболевания обусловлены высоким риском заражения при оказании ими медицинской помощи детям из инфекционного отделения для новорожденных. НКМЦ принимает все необходимые противоэпидемические меры, для снижения риска внутрибольничного заражения новой коронавирусной инфекцией, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Отмечается также, что оказание всей необходимой медицинской помощи продолжается, заразившиеся сотрудники отстранены от работы.

ИСТОЧНИК KP.RU