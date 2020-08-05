Орловец пытался вынести элитный алкоголь из магазина

5 Авг. 2020 2020-08-05T14:19:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В магазине Орла задержали любителя бесплатного элитного алкоголя. Мужчина хотел устроить банкет и пытался вынести из торговой точки дорогое спиртное и еду, однако силовики нарушили его замысел.

Инцидент произошел в Железнодорожном районе города. Росгвардейцев на подмогу вызвали сотрудники магазина. Прибывшим на место силовикам продавцы рассказали, что заметили подозрительного мужчину. Походив какое-то время по помещению магазина тот попытался вынести алкоголь и продукты под одеждой.

- Росгвардейцы задержали злоумышленника, которым оказался 41-летний местный житель. Правоохранители выяснили, что ранее орловец неоднократно привлекался к уголовной ответственности за подобные проступки. Впоследствии вневедомственная охрана передала задержанного гражданина сотрудникам полиции, - рассказали "КП" в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU