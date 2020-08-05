2020-08-05T15:37:52+03:00
Общество

В Орле прошла церемония подъема дубликата Красного Знамени

Показательные выступления провели военнослужащие почетного караула Преображенского полка
Наталья Меркулова
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В Орле прошла церемония подъема дубликата Красного ЗнамениВ Орле прошла церемония подъема дубликата Красного ЗнамениФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Над Орлом вновь взвилось Красное Знамя, символ победы советских воинов над немецко-фашистскими захватчиками. Торжественная церемония прошла сегодня, 5 августа, в сквере Танкистов.

День города в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

День города в ОрлеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Как и ровно 77 лет назад дубликат Красного Знамени водрузили на дом №5 по площади Мира (ранее дом №11 по улице Московской). Участники праздничного события вспомнили хронологию события и почтили память тех, кто освобождал Орловщину от оккупантов.

День города в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

День города в ОрлеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Затем военнослужащие батальона почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка представили показательные выступления.

День города в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

День города в ОрлеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В завершении торжества прошла Минута молчания. Участники митинга возложили цветы к памятнику Героям-танкистам, Братской могиле и памятнику Маршалу Советского Союза Ивану Христофоровичу Баграмяну.

ИСТОЧНИК KP.RU

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