В Орле прошла церемония подъема дубликата Красного Знамени

5 Авг. 2020 2020-08-05T15:37:52+03:00

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Над Орлом вновь взвилось Красное Знамя, символ победы советских воинов над немецко-фашистскими захватчиками. Торжественная церемония прошла сегодня, 5 августа, в сквере Танкистов.

День города в ОрлеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Как и ровно 77 лет назад дубликат Красного Знамени водрузили на дом №5 по площади Мира (ранее дом №11 по улице Московской). Участники праздничного события вспомнили хронологию события и почтили память тех, кто освобождал Орловщину от оккупантов.

День города в ОрлеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Затем военнослужащие батальона почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка представили показательные выступления.

День города в ОрлеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В завершении торжества прошла Минута молчания. Участники митинга возложили цветы к памятнику Героям-танкистам, Братской могиле и памятнику Маршалу Советского Союза Ивану Христофоровичу Баграмяну.

ИСТОЧНИК KP.RU