В Орле прошла церемония подъема дубликата Красного Знамени
Над Орлом вновь взвилось Красное Знамя, символ победы советских воинов над немецко-фашистскими захватчиками. Торжественная церемония прошла сегодня, 5 августа, в сквере Танкистов.
Как и ровно 77 лет назад дубликат Красного Знамени водрузили на дом №5 по площади Мира (ранее дом №11 по улице Московской). Участники праздничного события вспомнили хронологию события и почтили память тех, кто освобождал Орловщину от оккупантов.
Затем военнослужащие батальона почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка представили показательные выступления.
В завершении торжества прошла Минута молчания. Участники митинга возложили цветы к памятнику Героям-танкистам, Братской могиле и памятнику Маршалу Советского Союза Ивану Христофоровичу Баграмяну.
ИСТОЧНИК KP.RU