В Орле под открытым небом открылась фотовыставка «Герои среди нас»
В Орле под открытым небом открылась фотовыставка «Герои среди нас». Расположена новая экспозиция на бульваре Победы. Она рассказывает о те, кто боролся с врагом все 1418 дней Великой Отечественной войны.
На снимках запечатлены ветераны, который по сей день живут и здравствуют в Орле: Абрам Миркин, Виктор Шигин, Илья Ефремов, Виктор Недрига, Александр Ширшов, Иван Федоров, Анастасия Чуйкова и многие другие.
- Ветераны не любят хвастать своими ратными подвигами и даже внукам весьма неохотно рассказывают о тех кровопролитных днях. Многие ветераны скупо описывают свой боевой подвиг, лишь несколькими словами. И только перечень наград свидетельствует об их героических поступках, - говорят в пресс-службе администрации Орла.
Всего на данный момент в Орловской области живет 346 ветеранов войны.
ИСТОЧНИК KP.RU