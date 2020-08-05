5 Авг. 2020 2020-08-05T13:28:07+03:00

В экспозиции представлены снимки ветеранов и история их боевого пути

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В Орле под открытым небом открылась фотовыставка «Герои среди нас». Расположена новая экспозиция на бульваре Победы. Она рассказывает о те, кто боролся с врагом все 1418 дней Великой Отечественной войны.

На снимках запечатлены ветераны, который по сей день живут и здравствуют в Орле: Абрам Миркин, Виктор Шигин, Илья Ефремов, Виктор Недрига, Александр Ширшов, Иван Федоров, Анастасия Чуйкова и многие другие.

- Ветераны не любят хвастать своими ратными подвигами и даже внукам весьма неохотно рассказывают о тех кровопролитных днях. Многие ветераны скупо описывают свой боевой подвиг, лишь несколькими словами. И только перечень наград свидетельствует об их героических поступках, - говорят в пресс-службе администрации Орла.

Всего на данный момент в Орловской области живет 346 ветеранов войны.

ИСТОЧНИК KP.RU