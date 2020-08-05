Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 5 августа

5 Авг. 2020 2020-08-05T13:14:45+03:00

Оперативный штаб рассказал о числе заболевших в городах и районах региона

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В Орловской области на 5 августа 2020 года подтверждено 5812 случаев заражения коронавирусом среди населения. Орловский оперативный штаб представил обновленную карту распространения заболевания по населенным пунктам области.

Картина разительно не изменилась. Наибольшее число заболевших коронавирусной инфекцией выявлено в самом Орле - 2803 человека. На втором месте по количеству подхвативших коронавирус жителей Орловский район - 680 заразившихся. Далее Мценск и Мценский район - 591 заболевший, Ливны и Ливенский район - 273, город Болхов и район - 152, Новодеревенькоский район - 127, Дмитровский - 126, Урицкий - 121.

Менее сотни заболевших выявлено в следующих районах: Хотынецкий - 92, Новосильский - 80, Свердловский - 77, Кромской - 76, Верховский - 72, Покровский - 65, Шаблыкинский - 62, Малоархангельский - 60, Знаменский - 58, Глазуновский - 55,

Есть и районы, где количество заразившихся коронавирусом за все время пандемии составило меньше пятидесяти человек. Это Должанский район и Залегощенский с количеством инфицировавшихся по 49 человек, Колпнянский - 39, Троснянский - 37, Сосковский -26, Краснозоренский и Корсаковский - по 21 заболевшему.

Выздоровело за весь период 4450 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU