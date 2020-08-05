Орловцы возложили цветы к стеле на бульваре Победы
Сегодня утром, 5 августа, в Орле стартовала целая череда праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню города и 77-ой годовщиной освобождения Орловщины от немецко-фашистских захватчиков. Старт им дала церемония возложения цветов на бульваре Победы.
Военнослужащие батальона почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка торжественно возложили гирлянду Славы к стеле «Орел — город воинской славы».
Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили Минутой молчания.
В церемонии принимали участие глава региона Андрей Клычков, Почетный гражданин Орла Геннадий Зюганов, первые лица города и области, а также представители духовенства, силовых структур и общественных движений.
ИСТОЧНИК KP.RU