5 Авг. 2020 2020-08-05T12:54:47+03:00

Орловцы возложили цветы к стеле на бульваре Победы. Фото: пресс-служба администрации Орла

В облцентре празднуют 77-ую годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

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Сегодня утром, 5 августа, в Орле стартовала целая череда праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню города и 77-ой годовщиной освобождения Орловщины от немецко-фашистских захватчиков. Старт им дала церемония возложения цветов на бульваре Победы.

Военнослужащие батальона почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка торжественно возложили гирлянду Славы к стеле «Орел — город воинской славы».

Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили Минутой молчания.

В церемонии принимали участие глава региона Андрей Клычков, Почетный гражданин Орла Геннадий Зюганов, первые лица города и области, а также представители духовенства, силовых структур и общественных движений.

ИСТОЧНИК KP.RU