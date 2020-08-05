В Орле открылся обновленный сквер Героя Ермолаева

5 Авг. 2020 2020-08-05T13:33:27+03:00

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5 августа, в День города, в Орле торжественно открыли обновленный сквер Героя Ермолаева возле завода «Стекломаш» в Железнодорожном районе. Еще в конце 2019 году орловцы проголосовали за благоустройство этой территории.

В начале лета в сквере закипела работа. Теперь здесь появились детская площадка, качели со специальными козырьками от солнца, новые лавочки, урны и 27 фонарей.

В Орле открылся обновленный сквер ЕрмолаеваФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Прошло в сквере и озеленение: согласно разработанному проекту здесь высадили 46 новых лип, кленов, березок и кустов кизила. Часть деревьев в темное время суток будет подсвечиваться красным, зеленым и синим светом.

Однако пока мнение жителей города насчет результатов благоустройства разделились. Некоторые сожалеют о том, что подрядчик вырубил ивы, которые росли в прежние времена. Другие же позитивно оценили новую локацию для отдыха.

ЗНАЙ!

Имя Героя Ермолаева присвоили скверу напротив завода «Стекломаш» в Железнодорожном районе согласно решению депутатов горсовета 28 ноября 2019 года.

Петр Алексеевич Ермолаев (1923- 1953) - уроженец Орла, полный кавалер Орденов Славы. В армию был призван в июле 1943 года. Служил в 1312-м стрелковом полку (17-я стрелковая дивизия, 48-я армия, 2-й Белорусский фронт). В ходе боев Белоруссии, Польше и Восточной Пруссии не раз первым шел в атаку с пулеметом на перевес, был несколько раз ранен. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года Петр Ермолаев награжден орденом Славы 1-й степени.

После войны работал грузчиком на заводе.

ИСТОЧНИК KP.RU