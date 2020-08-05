2020-08-05T11:24:28+03:00
Происшествия

В Орле «КАМАЗ» сбил на зебре 54-летнего мужчину

Инцидент произошел в Заводском районе города
Наталья Меркулова
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В Орле «КАМАЗ» сбил 54-летнего мужчину на зебре. Фото Госавтоинспекция Орловской областиВ Орле «КАМАЗ» сбил 54-летнего мужчину на зебре. Фото Госавтоинспекция Орловской области
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Во вторник, 4 августа, в Заводском районе Орла большегруз сбил человека на нерегулируемом пешеходном переходе. Инцидент произошел в 19:20 вечера.

22-летний водитель «КАМАЗа» ехал по Кромскому шоссе со стороны Машиностроительной улице, когда на зебру в районе дома №2а вышел 54-летний мужчина-пешеход. В итоге машина сбила его с ног.

- В результате мужчина получил травмы. Госпитализация не потребовалась, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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