В Орле «КАМАЗ» сбил на зебре 54-летнего мужчину

5 Авг. 2020 2020-08-05T11:24:28+03:00

В Орле «КАМАЗ» сбил 54-летнего мужчину на зебре. Фото Госавтоинспекция Орловской области

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Во вторник, 4 августа, в Заводском районе Орла большегруз сбил человека на нерегулируемом пешеходном переходе. Инцидент произошел в 19:20 вечера.

22-летний водитель «КАМАЗа» ехал по Кромскому шоссе со стороны Машиностроительной улице, когда на зебру в районе дома №2а вышел 54-летний мужчина-пешеход. В итоге машина сбила его с ног.

- В результате мужчина получил травмы. Госпитализация не потребовалась, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU