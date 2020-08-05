В Орле до суда дошло дело гендиректора "Фонда пожарной безопасности"

5 Авг. 2020 2020-08-05T11:13:58+03:00

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В Орле перед судом предстанет гендиректор НО "Фонд пожарной безопасности". В деле Натальи Бакаевой 11 эпизодов преступной деятельности, ее обвиняют в мошенничестве, подделке документов и взяточничестве.

Организация, возглавляемая женщиной, предоставляла услуги обучение по направлениям, связанных с пожарной безопасностью, по факту не имея на это полномочий. Несколько организаций города обратились за услугами в фонд. Бакаева взяла 200 тысяч за якобы обучение, корочки о повышении квалификации в области пожарной безопасности были подделаны.

Также гендиректор несколько раз дала взятки высокопоставленным сотрудникам МЧС: за регистрацию декларации пожарной безопасности, расчет пожарного риска здания, оказание содействия в ускоренном предоставлении государственной услуги по приему, регистрации копий заключений о независимой оценке пожарного риска организации.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщила "Комсомолке" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Дела экс-сотрудников МЧС уже находятся на рассмотрении в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU