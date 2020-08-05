2020-08-05T10:22:22+03:00
Происшествия

В автомобильной аварии в центре Орла пострадал 17-летний парень

Юношу доставили в больницу
Наталья Меркулова
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В автомобильной аварии в центре Орла пострадал 17-летний парень. Фото Госавтоинспекции Орловской области.В автомобильной аварии в центре Орла пострадал 17-летний парень. Фото Госавтоинспекции Орловской области.
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Вчера, 4 августа, в Советском районе Орла столкнулись «Фольксваген» и «Лада». Не обошлось и без пострадавших.

Авария случилась рядом Городским парком, в районе дома №2 по Красноармейской улице в 11:50 дня. 64-летний водитель иномарки начал поворот налево, выезжая со стороны улицы М.Горького. В это время по прямой с улицы 60 лет Октября ехала отечественная легковушка. Избежать столкновения водителям не удалось.

- В результате ДТП 17-летний пассажир автомобиля «Лада» получил травмы и был госпитализирован, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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