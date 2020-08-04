Даже знака нет: орловцы просят решить проблему с остановкой на Рощинской улице

4 Авг. 2020 2020-08-04T16:32:01+03:00

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Родители сразу двух школ и общественники обратились в администрацию Орла с просьбой решить проблему с остановкой общественного транспорта на Рощинской улице (Северный район). Детям здесь приходится идти на занятия по несколько километров всего лишь из-за отсутствия оборудованного павильона.

На сегодняшний день на улице Рощинской нет даже дорожного знака «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса». Из-за этого водители общественного транспорта не могут останавливаться и высаживать здесь пассажиров. При этом на противоположной стороне дороги остановка и знак есть.

- Необходимость оборудования остановки общественного транспорта связана с тем, что рядом располагаются два образовательных учреждения. Дети должны безопасно добираться в школу. В связи с этим мы предлагаем администрации Орла заняться вопросом комплексного оборудования остановки и тротуара, – подчеркнула Ирина Сафонова, председатель ревизионной комиссии ОНФ в Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU