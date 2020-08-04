4 Авг. 2020 2020-08-04T16:06:55+03:00

Решение о присвоении городу почетного звания приняли еще в конце январе 2020 года

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Сегодня, 4 августа, Мценск стал центром сразу нескольких патриотический событий. Вначале здесь торжественно открыли памятник воинам-интернационалистам в парке имени Каллиникова, а затем памятный знак «Населенный пункт воинской доблести». Торжественный митинг по этому случаю прошел на площади перед сквером «Вечный огонь».

Во Мценске открыли памятный знак «Населенный пункт воинской доблести»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Решение присвоить Мценску почетное звание приняли депутаты Орловского облсовета еще в январе этого года. Почетная же грамота, подтверждающая официальный статус города, была вручена сегодня.

В Орловской области официально открыли обновленный Мемориал танкистам-первогвардейцам у деревни Первый воинФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В день открытия памятного знака губернатор Орловской области Андрей Клычков вручил главе города Андрею Беляеву, председателю Мценского горрайсовета ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Владимиру Смирнову и юнармейцу Вячеславу Ергушеву.

Затем почетные гости и амчане символично перерезали ленту в честь открытия монумента.

Геннадий Зюганов приехал в Орловскую область накануне празднования 77-годовщины освобожения региона от немецко-фашистских захватчиковФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В этот же день официально был открыт обновленный Мемориал танкистам-первогвардейцам у деревни Первый воин. Среди участников торжественного мероприятия был Геннадий Зюганов, который завтра станет почетным гостем на Дне города Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU