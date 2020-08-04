В Орловской области горело поле площадью четыре гектара

4 Авг. 2020 2020-08-04T15:17:10+03:00

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Накануне в Орловской области пожарным вновь пришлось выезжать на тушение сухой стерни. На этот раз возгорание произошло возле деревни Кручь (Верховского района).

Обнаружив термоточку с помощью космического мониторинга, специалисты МЧС выехали на место, где и подтвердилось: здесь действительно горит трава. Площадь возгорания достигла 4 гектаров.

- Пожарные 16-ой пожарной части оперативно ликвидировали возгорание. В настоящее время инспектор государственного пожарного надзора Верховского района проводит административное расследование. Всего с начала года в регионе зарегистрировано 219 термических точек, из них подтвердились 151, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Напоминаем, с 13 июля на территории региона установлен особый противопожарный режим. В связи с этим чрезвычайное ведовство предупреждает орловцев о штрафах за сжигание мусора и сухой растительности. В условиях установленного режима они составляют от 2 до 4 тысяч рублей для физических лиц, от 15 до 30 тысяч рублей для должностных и от 200 до 400 тысяч рублей для юридических.

ИСТОЧНИК KP.RU