4 Авг. 2020 2020-08-04T14:53:59+03:00

В Орловской области начали приводить в порядок въездные знаки в облцентр. Фото: https://vk.com/denis_blokhin_official

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Накануне Дня города в Орловской области начали приводить в порядок въездные знаки в облцентр. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил Денис Блохин, руководитель регионального департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства.

Как пояснил Денис Анатольевич, соответствующее распоряжение дал губернатор Орловской области Андрей Клычков. В планах отремонтировать подсветку, покрасить знаки и благоустроить прилегающую территорию на пяти объектах.

В Орловской области начали приводить в порядок въездные знаки в облцентр. Фото: https://vk.com/denis_blokhin_official

- Въездные знаки в областной центр это, прежде всего, его визитная карточка, отношение к гостям. Сегодня, наряду с приведением в соответствие основных дорог и магистральных взъездов мы приводим в порядок 5 въездных знаков «ОРЕЛ» совместно с коллегами из городской администрацией и «МРСК -Центра Орелэнерго», - сообщил руководитель департамента.

Работы планируют завершить в короткие сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU