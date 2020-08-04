Орловец отметил встречу с новой знакомой и остался без мобильника

4 Авг. 2020 2020-08-04T14:22:55+03:00

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В Северном районе Орла полицейские помогли мужчине вернуть его мобильный телефон, пропавший после бурного застолья. Орловец решил отметить встречу с новой знакомой, не подозревая, что у нее к нему корыстный интерес.

После посиделок с подругой, мужчина заснул, а очнувшись, не обнаружил на месте ни свой мобильник более чем за 10 тысяч рублей, ни своей приятельницы. Найти самостоятельно он ее не смог и после чего обратился в полицию.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемой в краже была установлена. Ей оказалась 53-летняя орловчанка. Полицейские изъяли у нее похищенный мобильный телефон. В настоящее время женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU