Годовалая малютка пострадала при ДТП в Орле

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В Орле при ДТП пострадала годовалая малютка. На перекрестке столкнулись иномарки "КИА" и "Фольксваген", малышка ехала в одной из них.

Авария произошла 3 августа в первой половине дня. 26-летняя водитель ехала по улице Революции со стороны Московской на легковушке "КИА", девушка двигалась в направлении Набережной Дубровинского. На перекрестке улиц Революции и Советской ее автомобиль столкнулся с другой иномаркой- "Фольксвагеном", которым управлял 55-летний водитель. В итоге девочка, находившаяся в детском автокресле на заднем сидении, получила травмы.

- Скорой медицинской помощью ребенок доставлен в Детскую областную клиническую больницу. Госпитализация не потребовалась, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.