В Орловской области появился еще один памятник воинам-интернационалистам
Сегодня, 4 августа, в парке имени Калинникова во Мценске торжественно открыли памятника воинам-интернационалистам. В митинге приняли участие десятки амчан, а также родные и близкие бойцов, сражавшихся и погибших в Афганистане и Северно-Кавказском регионе.
Бронзовый монумент установили в районном центре еще 30 июля. Одними из главных инициаторов этого события стали ветераны боевых действий, участники Мценского местного отделения «Боевое братство». Поддержали их и областные власти.
Во Мценске открыли памятник воинам-интернационалистамФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
- На орловской земле продолжается большая работа по увековечению памяти защитников Родины. Воздавая почести своим героям, Орловщина чествует не только героев Великой Отечественной войны, но и прямых наследников их ратной славы, воинов-интернационалистов. Они до конца остались верными своему воинскому долгу, продолжили героические традиции солдат-фронтовиков, - обратился к участникам митинга глава региона Андрей Клычков.
В локальных военных конфликтах приняли участие более тысячи уроженцев города Мценска и Мценского района, 14 из них выполнили интернациональный долг ценой своей жизни. Каждого из них вспомнили поименно.
Бронзовый монумент установили в парке имени Калинникова во МценскеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
В завершении митинга память павших воинов почтили Минутой молчания.
ИСТОЧНИК KP.RU