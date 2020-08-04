Орловские спасатели и пожарные станут донорами крови в День города
Завтра, 5 августа, десятки орловских сотрудников МЧС России присоединятся к акции «30 добрых дел», приуроченной 30-летию чрезвычайного ведомства и 77-й годовщины освобождения города Орла от немецко-фашистских захватчиков.
Мобильная станция переливания крови будет работать с 8.30 утра около самой станции переливания в городе Орле. Перед сдачей крови спасатели и пожарные пройдут все необходимые предварительные процедуры: экспресс–анализ крови, измерение артериального давления и медосмотр.
- Собранный материал будет использован для пациентов областных медицинских учреждений. Многие из сотрудников регионального главка и пожарно-спасательных подразделений являются постоянными донорами и регулярно пополняют банк крови, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU