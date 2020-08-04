В Орле почтили память жертв фашизма
Сегодня, 4 августа, в Орле почтили память мирных жителей и советских военнопленных, погибших во время оккупации нашей области в 1941-1943 годах. Церемония состоялась возле мемориала жертвам фашизма возле бывшего Орловского каторжного централа.
Именно здесь, у северо-восточной стены находится Братское кладбище, где покоятся пять тысяч человек, замученные оккупантами. Многие из них были расстреляны или погибли от истощения и болезней.
Накануне Дня освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков руководство города - мэр Василий Новиков и глава администрации Александр Муромский возложили цветы к мемориалу.
ИСТОЧНИК KP.RU