В Орле почтили память жертв фашизма

4 Авг. 2020 2020-08-04T13:22:39+03:00

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Сегодня, 4 августа, в Орле почтили память мирных жителей и советских военнопленных, погибших во время оккупации нашей области в 1941-1943 годах. Церемония состоялась возле мемориала жертвам фашизма возле бывшего Орловского каторжного централа.

Именно здесь, у северо-восточной стены находится Братское кладбище, где покоятся пять тысяч человек, замученные оккупантами. Многие из них были расстреляны или погибли от истощения и болезней.

Накануне Дня освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков руководство города - мэр Василий Новиков и глава администрации Александр Муромский возложили цветы к мемориалу.

ИСТОЧНИК KP.RU