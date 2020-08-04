Под Орлом пожарные спасли мужчину из горящего дома
В понедельник, 3 августа, в деревне Большое Сотниково Урицкого района вспыхнул пожар. Возгорание произошло вечеров в одном из жилых домов.
Свидетели произошедшего обратились на телефон службы спасения 101 в 20:42, после чего на место ЧП выехали сотрудники 38-й пожарно-спасательной части. Подключились к ликвидации пожара и добровольцы. Затем в Большое Сотниково прибыли сотрудники ОНДиПР, полиции, скорой помощи и газовой службы.
Пожарным удалось спасти из огня мужчину, находящегося в момент возгорания в доме.
- В результате пожара в доме выгорели постельные принадлежности на площади 2 кв.м. Предварительная причина пожара - неосторожность при курении, размер материального ущерба устанавливается, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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