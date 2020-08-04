2020-08-04T12:01:42+03:00
Происшествия

В Ливнах осиный рой стал головной болью для жителей многоэтажки

Насекомые устроили улей рядом с жилым домом
Ольга СУПОНЕВА
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В городе Ливны Орловской области для жителей многоэтажки головной болью стали осы. Насекомые устроили улей рядом с жилым домом, досаждая взрослым и детям.

Обустроили свою "жилплощадь" осы на улице Дзержинского районного центра. Местом для улья насекомые выбрали дерево, растущее рядом с подъездом многоквартирного дома. Избавиться своими силами от опасных созданий жильцы не могли, на помощь вызвали спасателей.

- Сотрудники пожарно-спасательной части уничтожили осиное гнездо с помощью специального средства, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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