В Ливнах осиный рой стал головной болью для жителей многоэтажки
В городе Ливны Орловской области для жителей многоэтажки головной болью стали осы. Насекомые устроили улей рядом с жилым домом, досаждая взрослым и детям.
Обустроили свою "жилплощадь" осы на улице Дзержинского районного центра. Местом для улья насекомые выбрали дерево, растущее рядом с подъездом многоквартирного дома. Избавиться своими силами от опасных созданий жильцы не могли, на помощь вызвали спасателей.
- Сотрудники пожарно-спасательной части уничтожили осиное гнездо с помощью специального средства, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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