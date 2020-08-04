Аукцион на реконструкцию Красного моста Орла признали несостоявшимся

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:47:10+03:00

Уже третий по счету

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Электронный аукцион по поиску подрядчика на реконструкцию Красного моста Орла признали несостоявшимся. Это уже третья по счету попытка найти подрядную организацию для капитального ремонта переправы.

Единственным участником аукциона стала организация из Москвы ООО "Стройкапитал". Однако исходя из информации размещенной на портале госзакупок, организация подала недостоверные сведения на аукцион. Важным условием для участия в торгах являлось наличие опыта по реконструкции объектов культурного наследия (к ним как раз относится Красный мост), а также требование о производственно-финансовой достаточности организации.

- В представленной соискателем копии контракта на выполнение работ по обслуживанию и сохранению исторического природного ландшафта и объектов внешнего благоустройства на особо охраняемой природной территории ГБУК г. Москвы «ГМЗ Царицино» указаны суммы контракта и акта выполненных работ, противоречащие сведениям, размещенным в реестре контрактов, заключенных заказчиком, - сообщает пресс-служба Администрации Орла.

Заявку признали несоответствующей требованиям закона.

ИСТОЧНИК KP.RU