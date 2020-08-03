2020-08-03T17:24:29+03:00
Происшествия

Несовершеннолетний орловец ограбил мужчину на остановке

Юноша попросил о помощи, а сам вырвал у того телефон и сбежал
Ольга СУПОНЕВА
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В Орле мужчина стал жертвой уличного грабежаВ Орле мужчина стал жертвой уличного грабежаФото: Архив "КП"
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В Орле мужчина стал жертвой уличного грабежа. На остановке общественного транспорта его попросил о помощи юный прохожий, оказавшийся преступником.

Все произошло в Заводском районе города еще в июне. Тогда в отдел полиции с заявлением пришел 30-летний мужчина. Он рассказал, что на остановке к нему подошел парень и попросил помочь: якобы неподалеку он потерял свой телефон и ему нужно посветить фонариком, чтобы разыскать гаджет. Мужчина не отказал. Когда он достал свой мобильник, молодой человек выхватил его и скрылся. Сумма ущерба составила около трех тысяч рублей. Полицейские взялись за розыск грабителя.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили 17-летнего орловца, подозреваемого в совершении преступления. Полицейские установили, что похищенное имущество злоумышленник продал своему знакомому. В настоящее время краденое изъято. Подозреваемый не стал отрицать свою причастность к противоправному деянию, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Возбуждено уголовное дело. Юный грабитель будет дожидаться суда под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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