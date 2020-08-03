Несовершеннолетний орловец ограбил мужчину на остановке
В Орле мужчина стал жертвой уличного грабежа. На остановке общественного транспорта его попросил о помощи юный прохожий, оказавшийся преступником.
Все произошло в Заводском районе города еще в июне. Тогда в отдел полиции с заявлением пришел 30-летний мужчина. Он рассказал, что на остановке к нему подошел парень и попросил помочь: якобы неподалеку он потерял свой телефон и ему нужно посветить фонариком, чтобы разыскать гаджет. Мужчина не отказал. Когда он достал свой мобильник, молодой человек выхватил его и скрылся. Сумма ущерба составила около трех тысяч рублей. Полицейские взялись за розыск грабителя.
- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили 17-летнего орловца, подозреваемого в совершении преступления. Полицейские установили, что похищенное имущество злоумышленник продал своему знакомому. В настоящее время краденое изъято. Подозреваемый не стал отрицать свою причастность к противоправному деянию, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Возбуждено уголовное дело. Юный грабитель будет дожидаться суда под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU