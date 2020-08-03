2020-08-03T17:03:27+03:00
Происшествия

В Орловской области разыскивают пропавшую пенсионерку

Местонахождение 73-летней женщины неизвестно со 2 августа
Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области разыскивают пропавшую пенсионерку. Накануне, 2 августа, 74-летняя женщина ушла из дома в Мценском районе и до сих пор ее местонахождение не известно.

Бычкова (Макарова) Нина Александровна покинула дом в деревне Большое Рыбино Мценского района. Рост женщины 160 сантиметров, телосложение плотное, седые волосы, карие глаза. Пропавшая была одета в халат с леопардовым принтом, желтую майку, резиновые сапоги белого цвета, и черную с синим шапку. С ней была собака по кличке Лютик. Женщина дезориентирована.

- Просим сообщить любую информацию по телефону горячей линии 8 800 700 54 52 или по телефону 112, - обратились к орловцам в ПСО "Лиза Алерт".

ИСТОЧНИК KP.RU

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