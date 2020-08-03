2020-08-03T16:18:43+03:00
Общество

В Орловской области заблокировали сайт, обучающий делать взрывчатку

Запрещенный ресурс суд постановил заблокировать по требованию прокуратуры
Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области заблокировали сайт, рассказывающий как изготовить взрывчатку. Сомнительный ресурс выявила прокуратура.

Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, незаконный ресурс был выявлен во время мониторинга. Размещать подобную информацию на территории России запрещено законом, а нарушителей ждет уголовная ответственность.

- В целях ограничения доступа к указанному сайту прокуратура направила в суд административное исковое заявление о признании размещенной на нем информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Суд удовлетворил требования прокуратуры, - рассказывает пресс-служба Прокуратуры Орловской области.

Теперь доступ пользователям сети на сайт закрыт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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