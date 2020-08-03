2020-08-03T15:55:21+03:00
Происшествия

В Орле на заправке задержали неадекватного дебошира

Сотрудникам АЗС пришлось обращаться за помощью к росгвардейцам
Ольга СУПОНЕВА
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Покидать территорию заправки хулиган отказывался, работники АЗС подали сигнал тревогиПокидать территорию заправки хулиган отказывался, работники АЗС подали сигнал тревогиФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орле на автозаправке задержали дебошира. Сотрудники АЗС не смогли самостоятельно справиться с мужчиной, который вел себя неадекватно, пришлось обращаться за помощью к росгвардейцам.

Инцидент произошел на АЗС по Наугорскому шоссе. В помещение заправочной станции вошел мужчина, находящийся в неадекватном состоянии. Он стал ссориться с присутствующими здесь людьми, бранился, сыпал оскорбления, мешал рабочему процессу. Покидать территорию заправки хулиган отказывался, работники АЗС подали сигнал тревоги.

- Хулиганские выходки правонарушителя были пресечены росгвардейцами, которые задержали мужчину и передали для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции, - пояснили "Комсомолке" в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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