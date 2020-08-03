В Орле на заправке задержали неадекватного дебошира
В Орле на автозаправке задержали дебошира. Сотрудники АЗС не смогли самостоятельно справиться с мужчиной, который вел себя неадекватно, пришлось обращаться за помощью к росгвардейцам.
Инцидент произошел на АЗС по Наугорскому шоссе. В помещение заправочной станции вошел мужчина, находящийся в неадекватном состоянии. Он стал ссориться с присутствующими здесь людьми, бранился, сыпал оскорбления, мешал рабочему процессу. Покидать территорию заправки хулиган отказывался, работники АЗС подали сигнал тревоги.
- Хулиганские выходки правонарушителя были пресечены росгвардейцами, которые задержали мужчину и передали для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции, - пояснили "Комсомолке" в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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