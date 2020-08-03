3 Авг. 2020 2020-08-03T15:03:43+03:00

Правительство Орловской области: доходы бюджета выросли почти на 2,5 миллиарда рублей Фото: Архив "КП"

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Сегодня, 3 августа, на заседании регионального Правительства в центре внимания оказался вопрос о состоянии бюджета Орловской области. Согласно озвученным данным, его доходы увеличились.

Так, по информации замруководителя Департамента финансов Дмитрия Шахова, в первом полугодье 2020 года, региональная казна получила 2,4 млрд рублей больше, чем в 2019-м. В общей сумме доход бюджета составил 17,4 млрд рублей.

Основным источником доходов казны по-прежнему остаются налоги и федеральные дотации. Расходовались же они в основном на зарплаты бюджетников, соцвыплаты, страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения и в целом на социально-культурную сферу.

- Значительный объем расходов бюджета идет на национальную экономику – 3,4 млрд рублей. Основными направлениям здесь является поддержка сельского хозяйства (753,4 млн рублей) и расходы из Дорожного фонда Орловской области (2 млрд 135,7 млн рублей), - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Глава региона Андрей Клычков положительно оценил результаты исполнения областного бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU