2020-08-03T15:03:43+03:00
Общество

Правительство Орловской области: доходы бюджета выросли почти на 2,5 миллиарда рублей

Губернатор Андрей Клычков отметил положительные итоги первого полугодья
Наталья Меркулова
Поделиться:
Правительство Орловской области: доходы бюджета выросли почти на 2,5 миллиарда рублейПравительство Орловской области: доходы бюджета выросли почти на 2,5 миллиарда рублейФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Сегодня, 3 августа, на заседании регионального Правительства в центре внимания оказался вопрос о состоянии бюджета Орловской области. Согласно озвученным данным, его доходы увеличились.

Так, по информации замруководителя Департамента финансов Дмитрия Шахова, в первом полугодье 2020 года, региональная казна получила 2,4 млрд рублей больше, чем в 2019-м. В общей сумме доход бюджета составил 17,4 млрд рублей.

Основным источником доходов казны по-прежнему остаются налоги и федеральные дотации. Расходовались же они в основном на зарплаты бюджетников, соцвыплаты, страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения и в целом на социально-культурную сферу.

- Значительный объем расходов бюджета идет на национальную экономику – 3,4 млрд рублей. Основными направлениям здесь является поддержка сельского хозяйства (753,4 млн рублей) и расходы из Дорожного фонда Орловской области (2 млрд 135,7 млн рублей), - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Глава региона Андрей Клычков положительно оценил результаты исполнения областного бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Несовершеннолетний орловец ограбил мужчину на остановке
В Орловской области разыскивают пропавшую пенсионерку
В Орловской области заблокировали сайт, обучающий делать взрывчатку
В Орле на заправке задержали неадекватного дебошира
Правительство Орловской области: доходы бюджета выросли почти на 2,5 миллиарда рублей
Молодую орловчанку арестовали за сбыт амфетамина
Сбербанк возобновил прием заявок на «Сельскую ипотеку»
В Орле юный велосипедист оказался под колесами легковушки
В Орловской области несколько площадок для сбора ТКО появится по решению суда
На Карачевском шоссе в Орле столкнулись четыре автомобиля
Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 3 августа
В Орле временно ограничат движение на трех мостах через Оку
В Орле прошел митинг в честь 77-й годовщины освобождения города