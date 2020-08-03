Молодую орловчанку арестовали за сбыт амфетамина
В Орловской области полицейские поймали девушку, торговавшую наркотиками. За попытку сбыта и сбыт запрещенных веществ задержанной придется ответить по всей строгости закона: возбуждено два уголовных дела.
Торговку, орудующую в Ливенском районе, задержали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков территориального отдела полиции. Поймали девушку на попытке сбыта: при ней было несколько свертков с разовыми дозами синтетики. При этом несколько партий наркотика она уже успела поместить в так называемые тайники. А далее, уже в ходе обыска жилища, полицейские нашли партию амфетамина. Было изъято 11 свертков с запрещенным веществом общей массой более 270 граммов. Все это готовилось к дальнейшему сбыту.
- Гражданке избрана мера пресечения в виде ареста. Ведется следствие, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Девушке светит реальный срок за колючей проволокой.
ИСТОЧНИК KP.RU