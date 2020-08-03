2020-08-03T14:53:22+03:00
Происшествия

Молодую орловчанку арестовали за сбыт амфетамина

Девушка распространяла наркотические вещества в Ливенском районе
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской областиФото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
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В Орловской области полицейские поймали девушку, торговавшую наркотиками. За попытку сбыта и сбыт запрещенных веществ задержанной придется ответить по всей строгости закона: возбуждено два уголовных дела.

Торговку, орудующую в Ливенском районе, задержали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков территориального отдела полиции. Поймали девушку на попытке сбыта: при ней было несколько свертков с разовыми дозами синтетики. При этом несколько партий наркотика она уже успела поместить в так называемые тайники. А далее, уже в ходе обыска жилища, полицейские нашли партию амфетамина. Было изъято 11 свертков с запрещенным веществом общей массой более 270 граммов. Все это готовилось к дальнейшему сбыту.

- Гражданке избрана мера пресечения в виде ареста. Ведется следствие, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Девушке светит реальный срок за колючей проволокой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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