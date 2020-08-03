2020-08-03T14:19:25+03:00
Происшествия

В Орле юный велосипедист оказался под колесами легковушки

Мальчик получил травмы
Ольга СУПОНЕВА
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Юный велосипедист травмировалсяЮный велосипедист травмировалсяФото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.
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На орловской дороге вновь произошло ДТП с участием велосипедиста. Под колесами отечественной легковушки оказался юный водитель двухколесного транспорта.

Авария случилась в минувшую субботу, 1 августа в Зваодском районе города. В обеденное время 46-летний водитель ехал за рулем автомобиля «ВАЗ» по улице Калинина со стороны улицы Спивака в сторону Васильевской.

- В районе дома №39 по улице Корчагина произошло столкновение с велосипедом "Стелс" под управлением мальчика 2010 года рождения, который двигался по улица Корчагина со стороны улицы Ватной, - описали ситуацию в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В итоге ребенок получил травмы. Медики детской областной клинической больницы оказали велосипедисту необходимую помощь. Ребенок направлен на амбулаторное лечение.

В минувшие выходные в Орловской области зафиксировано сотрудниками Госавтоинспекции 30 дорожно-транспортных происшествий, 8 из них – с пострадавшими. Два человека погибло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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