2020-08-03T13:47:31+03:00
Общество

В Орловской области несколько площадок для сбора ТКО появится по решению суда

Три районные администрации обязали навести порядок с «мусорной темой» в деревнях
Наталья Меркулова
Поделиться:
В Орловской области несколько площадок для сбора ТКО появится по решению судаВ Орловской области несколько площадок для сбора ТКО появится по решению судаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Орловской области прокуратура добилась через суд создания в нескольких деревнях площадок для мусорных контейнеров. Судиться пришлось с администрациями Покровского, Свердловского и Знаменского района.

Дело в том, что в целом ряде сельских поселений не было специальных мест для сбора ТКО, что противоречит Федеральному закону «Об отходах производства и потребления».

- В ходе проведения проверки соблюдения требований законодательства в сфере обращения с ТКО были выявлены нарушения экологических прав граждан. При этом органами местного самоуправления надлежащие меры к их устранению не принимались. В этой связи в суд были поданы с исковые заявления о возложении на администрации обязанности создать соответствующие площадки и обеспечить их содержание, - пояснили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Суд удовлетворил иски в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орловской области несколько площадок для сбора ТКО появится по решению суда
На Карачевском шоссе в Орле столкнулись четыре автомобиля
Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 3 августа
В Орле временно ограничат движение на трех мостах через Оку
В Орле прошел митинг в честь 77-й годовщины освобождения города
«Дорога в школу»: неравнодушные орловцы могут помочь детям канцтоварами
В аварии на автодороге «Калуга-Орел» погибла 41-летняя женщина
В Орле после ремонта в переулке Южном появился «тротуар в никуда»
Под Орлом водитель «Хэндэ» погиб, съехав с дороги в реку
В орловском селе едва не сгорел дом на две семьи
Орловские пожарные помогли ребенку выбраться из пластиковой игрушки
Торги по поиску подрядчика на реконструкцию Красного моста Орла приостановлены из-за жалобы
В Орле откроется фотовыставка «Солдатское поле»
Во Мценске задержали орловца с конвертом марихуаны
Коронавирус в Орловской области: ограничения продлены до 31 августа
В первую рабочую неделю августа в Орел вернется жара
Первый мобильный технопарк "Кванториум" презентовали в Орле
На Карачевской в Орле ранним утром пожарные тушили горящий дом
На орловской дороге легковая иномарка оказалась в кювете
Орловцам грозят штрафы за ложные звонки в МЧС
С 3 августа пополнять проездные орловцы смогут только безналично
Жителю Орла грозит наказание за коробку с марихуаной
Глава орловского депздрава получил представление от прокурора
В Орле на время закроют движение из-за открытия моста Дружбы
Андрей Клычков посетил Новодеревеньковский район