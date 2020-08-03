3 Авг. 2020 2020-08-03T13:47:31+03:00

В Орловской области несколько площадок для сбора ТКО появится по решению суда Фото: Архив "КП"

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В Орловской области прокуратура добилась через суд создания в нескольких деревнях площадок для мусорных контейнеров. Судиться пришлось с администрациями Покровского, Свердловского и Знаменского района.

Дело в том, что в целом ряде сельских поселений не было специальных мест для сбора ТКО, что противоречит Федеральному закону «Об отходах производства и потребления».

- В ходе проведения проверки соблюдения требований законодательства в сфере обращения с ТКО были выявлены нарушения экологических прав граждан. При этом органами местного самоуправления надлежащие меры к их устранению не принимались. В этой связи в суд были поданы с исковые заявления о возложении на администрации обязанности создать соответствующие площадки и обеспечить их содержание, - пояснили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Суд удовлетворил иски в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU