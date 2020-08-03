На Карачевском шоссе в Орле столкнулись четыре автомобиля

3 Авг. 2020 2020-08-03T13:10:38+03:00

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В субботу, 1 августа, в Заводском районе Орла столкнулись сразу четыре автомобиля. Оказалась среди них и фура «Сканиа». В итоге несколько человек попали в больницу.

Инцидент произошел в 21:10 на Карачевском шоссе в районе дома №77. Все началось с того, что «Ауди 80» врезалась во встречную «Лада Ларгус». Отечественное авто в свою очередь столкнулось с «Тойотой Королла», которая ехала слева попутно. Кроме того, «Ауди 80» успело взрезаться в попутную, ехавшую прямо «Сканию».

- В результате ДТП телесные повреждения получили 39-летний мужчина-пассажир автомобиля «Лада Ларгус» и 30-летний водитель автомобиля «Ауди». Пассажир направлен на амбулаторное лечение, а автомобилист с места аварии доставлен и госпитализирован в ООКБ, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU