В Орле временно ограничат движение на трех мостах через Оку
Администрация Орла вновь сообщают об ограничении движения на городских дорогах. На этот раз временные ограничения коснутся сразу несколько мостов.
Среди них мосты через Оку (60-летия Октября, Лужковский и мост в створе Раздольной улице) и через Орлик (Тургеневский и мост в створе улицы Генерала Родина). Также ограничения коснутся Колхозный мост.
- Это связано с производством строительно-монтажных работ. Ограничения движения транспортных средств будут действовать с 27 июля по 30 октября, - сообщает пресс-служба городской администрации.
Кроме того, с 8 утра 31 июля по 17 часов 15 августа из-за замены участка сети газопровода будет временно ограничено движение по улице 1-ой Посадской (от дома №22 по Карачевской улице до пересечения с Васильевской).
ИСТОЧНИК KP.RU
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