3 Авг. 2020 2020-08-03T12:37:51+03:00

В Орле временно ограничат движение на трех мостах через Оку Фото: Архив "КП"

Неудобства для водителей будут связаны с ведением строительно-монтажных работ

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Администрация Орла вновь сообщают об ограничении движения на городских дорогах. На этот раз временные ограничения коснутся сразу несколько мостов.

Среди них мосты через Оку (60-летия Октября, Лужковский и мост в створе Раздольной улице) и через Орлик (Тургеневский и мост в створе улицы Генерала Родина). Также ограничения коснутся Колхозный мост.

- Это связано с производством строительно-монтажных работ. Ограничения движения транспортных средств будут действовать с 27 июля по 30 октября, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Кроме того, с 8 утра 31 июля по 17 часов 15 августа из-за замены участка сети газопровода будет временно ограничено движение по улице 1-ой Посадской (от дома №22 по Карачевской улице до пересечения с Васильевской).

ИСТОЧНИК KP.RU