3 Авг. 2020 2020-08-03T10:32:13+03:00

Под Орлом водитель «Хэндэ» погиб, съехав с дороги в реку. Фото Госавтоинспекции Орловской области

Мужчине было 64 года

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В субботу, 1 августа, в Залегощенском районе произошло трагическое ДТП, обернувшееся гибелью пожилого мужчины. Авария произошла в два часа дня в селе Казарь.

64-летний водитель за рулем «Хендэ Гетц» не справился с управлением и съехал с дороги прямо в реку Неруч

- В результате ДТП мужчина погиб на месте, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU