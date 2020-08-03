Под Орлом водитель «Хэндэ» погиб, съехав с дороги в реку
Мужчине было 64 года
Под Орлом водитель «Хэндэ» погиб, съехав с дороги в реку. Фото Госавтоинспекции Орловской области
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В субботу, 1 августа, в Залегощенском районе произошло трагическое ДТП, обернувшееся гибелью пожилого мужчины. Авария произошла в два часа дня в селе Казарь.
64-летний водитель за рулем «Хендэ Гетц» не справился с управлением и съехал с дороги прямо в реку Неруч
- В результате ДТП мужчина погиб на месте, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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