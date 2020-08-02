В первую рабочую неделю августа в Орел вернется жара

2 Авг. 2020 2020-08-02T12:54:16+03:00

Столбики термометров приблизятся к отметке в +30 градусов

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Первая рабочая неделя августа в Орле, судя по прогнозу, обещает быть жаркой. Столбики термометров приблизятся к отметке в +30 градусов.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 3 августа температура будет достаточно комфортной: +9 в ночные часы и +23 градуса днем. Небольшая облачность, без дождя. Ветер юго-западный 1 м/с, давление 746 мм рт.ст.

Во вторник 4 августа +10...+25 градусов. Будет облачно с прояснениями, дождя не ожидается. ветер сменит направления на юго-восточное, скорость 1 м/с. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

В среду 5 августа +12 ночью и +28 градусов днем. Вновь небольшая облачность и без дождя. Ветер восточный 1 м/c, атмосферное давление 748 мм рт.ст.

В четверг 6 августа термометры покажут +13...+28 градусов. Небо ясное с небольшой облачностью, осадков не прогнозируется. Ветер сменит направление на северо-восточное, скорость 2 м/c. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

В пятницу 7 августа станет немного прохладнее. ночью +14, днем +26 градусов, небольшая облачность и без осадков. Ветер придет с севера, скорость 5 м/c. Давление 748 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU