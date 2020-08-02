Первый мобильный технопарк "Кванториум" презентовали в Орле

2 Авг. 2020 2020-08-02T12:35:14+03:00

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В Орле презентовали первый мобильный технопарк "Кванториум". Передвижной технопарк позволит орловским школьникам сделать обучение интересным и получить дополнительное образование.

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

Презентация состоялась 1 августа на площади Ленина. Технопарк, созданный орловским предприятием на базе автомобиля "Камаз", вместил в себя множество возможностей для обучения ребят новому. Это и 3D-печать, и промышленный дизайн, и робототехника, и проектирование беспилотников. Дети не просто смогут сами создавать новые, но и в дальнейшем их проекты могут быть внедрены в реальную практику на благо региона.

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

На презентации присутствовал губернатор Андрей Клычков.

- В этом году мобильный технопарк посетит 6 муниципальных образований, а со следующего года возможность прикоснуться к современному технологичному процессу обучения появится уже у всех ребят нашей области, - отметил глава региона.

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

Как сообщает пресс-служба Правительства Орловской области "Кванториум" поможет сделать более доступным образование для школьников из сельской местности и небольших населенных пунктов. По планам до конца этого года обучение в мобильном технопарке пройдут больше 1000 ребят.

ИСТОЧНИК KP.RU