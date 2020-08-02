На Карачевской в Орле ранним утром пожарные тушили горящий дом
В Орле сегодня ранним утром пожарные тушили горящий дом. Происшествие случилось на Карачевской улице.
Сигнал о возгорании поступил на телефон службы спасения от очевидцев в начале пятого ч часа. Спасатели прибыли на место. Как оказалось, пламя разгорелось в дома №71, он нежилой.
Как сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, в происшествии обошлось без пострадавших и жертв. Почему разгорелось пламя - устанавливают эксперты. Также предстоит посчитать сумму материального ущерба.
ИСТОЧНИК KP.RU
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