2020-08-02T11:58:30+03:00
Происшествия

На Карачевской в Орле ранним утром пожарные тушили горящий дом

В ЧП обошлось без жертв
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: Яндекс.КартыФото: Яндекс.Карты
Изменить размер текста:

В Орле сегодня ранним утром пожарные тушили горящий дом. Происшествие случилось на Карачевской улице.

Сигнал о возгорании поступил на телефон службы спасения от очевидцев в начале пятого ч часа. Спасатели прибыли на место. Как оказалось, пламя разгорелось в дома №71, он нежилой.

Как сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, в происшествии обошлось без пострадавших и жертв. Почему разгорелось пламя - устанавливают эксперты. Также предстоит посчитать сумму материального ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия и ЧП Орловской области в 2020 году»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24